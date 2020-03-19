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ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON

Esenyurt'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi.

19.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:24
Esenyurt 'ta sahte dezenfektan üretimi yapılan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Sanayi Mahallesi'nde bulunan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 bin adet sahte dezenfektan ürünü, çok sayıda boş şişe, bidonlar içinde ham madde, dolum cihazları, kapak ve etiketler ele geçirildi. İşyeri sahibi gözaltına alınırken, polis ele geçirilen sahte dezenfektanlara el koydu. ESENYURT’TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ESENYURT'TA SAHTE DEZENFEKTAN ÜRETEN İŞYERİNE OPERASYON
Etiketler : İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü, Esenyurt, Polis, Güncel

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