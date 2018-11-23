Esenyurt'ta Saldırı Girişiminde Bulunan İşportacının Üzerinden Bıçak ve Kuru Sıkı Tabanca Çıktı

Esenyurt
Belediye Başkanı Ali Murat
Alatepe Cuma Namazı'nda olduğu sırada camiye yakın mesafede protesto yaparak saldırı girişiminde bulunan şüphelinin üzerinden kuru sıkı silah ve bıçak çıktı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Cuma Namazı'nda olduğu esnada caminin önüne gelen bir şahıs Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin makam aracına yakın mesafeden taş atma girişiminde bulundu. Şahıs olay yerinde bulunan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin işporta tezgahına izin verilmeyen Nedip Dinç olduğu öğrenildi. Şahısın üst aramasında kuru sıkı tabanca ve bıçak çıktığı öğrenildi. Dinç'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL
Ali Murat,Esenyurt