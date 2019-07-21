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Esenyurt'ta şampuan ve çorap çalan şüphelilere market sahibinden dayak

ESENYURT'ta müşteri gibi girdikleri marketten şampuan ve bir çift çorap çalan yabancı uyruklu iki şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalandı.

21.07.2019 15:24 Esenyurt
ESENYURT'ta müşteri gibi girdikleri marketten şampuan ve bir çift çorap çalan yabancı uyruklu iki şüpheli, işyeri sahibi tarafından yakalandı. Marketin deposuna götürülen şüphelileri sopa ile döven işyeri sahibi onları çağırdığı polise teslim etti. Şüphelilerin şampuan ve çorap çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta marketi bulunan Ayetullah Özalp, daha önce dükkanına gelen ve hırsızlık yaptığından şüphelendiği iki yabancı uyruklu kişi tekrar gelince onları uzaktan izlemeye başladı. Özalp, güvenlik kameralarından takip ettiği şüphelilerin raflardan şampuan ve bir çift çorap alıp, parasını ödemeden dışarı çıktığını görünce iki yakınıyla birlikte onları dışarıda yakalayarak, marketin deposuna götürdü. Burada şüphelilere elindeki sopayla vuran Özalp, polisi aradı. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Esenyurt, Özalp, Güncel

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