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ESENYURT'TA 'SANAL TOMBALA' OYNAYANLARA ÇİFTE CEZA

ESENYURT'ta daha önceden mühürlenen bir kafeye girerek sanal tombala oynayan 10 kişi ile içeride bulunan 2'si kadın 3 kişiye para cezaları kesildi.

30.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:49
ESENYURT'ta daha önceden mühürlenen bir kafeye girerek sanal tombala oynayan 10 kişi ile içeride bulunan 2'si kadın 3 kişiye para cezaları kesildi.
Esenyurt Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler dün saat 23.25'te Talatpaşa Mahallesi 1045'inci Sokak'ta bulunan kafeye baskın düzenledi. Polisler, iş yerinde bilgisayar üzerinden sanal tombala oynayan 10 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere kumar oynamak suçundan para cezası kesildi. Ayrıca içerideki 2'si kadın 3 kişi le tombala oynayan 10 kişiye Umum Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. İçeridekilerden 1 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası kesinleştiği için arandığı ortaya çıktı. İşletme sorumlusu Fuat Ş. iş yeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bu işyerinin daha önce de mühürlendiği ortaya çıkınca 'Mühür fekkki' suçundan da işlem yapıldı. Fuat Ş. gerekli işlemler için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. ESENYURT’TA ’SANAL TOMBALA’ OYNAYANLARA ÇİFTE CEZA

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

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