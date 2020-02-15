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Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği

Esenyurt'ta bulunan bir sanayi sitesindeki oto tamirhanesinin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

15.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 14:00Esenyurt'ta sanayi sitesinde yangın paniği
'ta bulunan bir sanayi sitesindeki oto tamirhanesinin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Etrafı kaplayan yoğun duman nedeniyle iş yerleri tahliye edildi.
Yangın, saat 12.50 sıralarında Esenyurt Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir oto tamirhanesinin çatı katında çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine verdi. Ekipler çıkan yangına müdahale etti. Yangın sırasında büyük panik yaşanırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan panik anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)

Esenyurt, Fatih, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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