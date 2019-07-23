Haberler» 3. Sayfa» Haber

Esenyurt'ta saplantılı aşık dehşeti: 2 yaralı

Esenyurt'ta iddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden şüpheli, genç kızı ve annesini tartıştıktan sonra silahla vurarak kaçtı.

23.07.2019 12:32 Esenyurt
Esenyurt'ta iddiaya göre eski kız arkadaşının evine giden şüpheli, genç kızı ve annesini tartıştıktan sonra silahla vurarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi ararken anne ve kızı tedavi altına alındı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan anne ve kızının evine genç kızın eski erkek arkadaşı geldi. Anne ve saplantılı şekilde aşık olduğu eski kız arkadaşı Kübra G. ile tartışan şüpheli, yanında getirdiği silah ile ateş etti. Genç kızı kalçasından, araya giren annesini ise bileğinden yaralayan saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve kızını aynı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Anne ve kızının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Esenyurt, Polis, Anne, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:20   Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu
13:20   Puslu buldu, jandarma yakaladı
13:12   Otomobilin bagajından yılan çıktı
13:09   Gece yarısı evine girdiği nişanlısını öldüren şüpheli, Ankara'da yakalandı
13:07   Bodrum DSİ isale hattı 7 yılda bin 240 defa patladı
13:07   Aydın'da bir aile faciadan kıl payı kurtuldu
13:07   Yaşlı kadın durakta otobüs beklerken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti