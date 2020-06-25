ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik, dezenfekte ve bodrum katlarında bulunan sel sularının tahliye çalışmaları devam ediyor.

25.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:56
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta temizlik, dezenfekte ve bodrum katlarında bulunan sel sularının tahliye çalışmaları devam ediyor. Kayma nedeniyle toprak altında kalan araçlar ise kaymasının ardından hasar tespit çalışması için bekletiliyor.
Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle bodrum ve zemin katlarındaki birçok ev sular altında kalmıştı. Belediye ekipleri su basan evlerdeki eşyaları tek tek çıkardı. Kanalizasyon ekipleri de vidanjörle Pınar Mahallesi 1272 sokakta rögar temizliğine devam ettiler. Rögarlardaki tıkanıklıkları açan ekipler ayrıca tazyikli su ile temizlik yaptı.
Şiddetli yağmur konteyner satışının yapıldığını arazide ise toprak kaymasına neden oldu. Kayma ile birlikte istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine devrildi. Toprak altında kalan araçlar hasar tespit çalışması için bekletiliyor. ESENYURT’TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kaynak: DHA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

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