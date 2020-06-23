ESENYURT'TA SELDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini su basan vatandaşlar zarar gören eşyalarını sokağa atarak evlerini tahliye etti.

23.06.2020 23:46 | Son Güncelleme: 24.06.2020 00:15
Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından evlerini su basan vatandaşlar zarar gören eşyalarını sokağa atarak evlerini tahliye etti.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dere yatağının taşması sonucunda sel meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından taşan dere nedeniyle birçok evi su bastı. Yağmurun dinmesi ve selin etkisini kaybetmesinin ardından ağır bilanço ortaya çıktı. Sel nedeniyle evini su basan vatandaşlar kullanılmaz hale gelen eşyaları sokağa attı. Sokak, dışarı atılan buzdolabı, kanepe, halı ve parkeyle doldu. Sel suları özellikle bodrum katlardaki evleri etkiledi. Evlerin büyük bir çoğunluğu tavana kadar gelen sel sularından etkilendi.
HER ŞEY YARIM SAAT İÇERİSİNDE OLDU
Sel nedeniyle evini su basan ve eşyalarını sokağa atan Cem Kavlak, Her şey yarım saat içerisinde oldu. Eşyaların hepsi kullanılmaz hale geldi. Şimdi evi boşaltıyoruz. Parke, kombi, buzdolabı hepsi zarar gördü. Arabam pert oldu. Bodrum katları, giriş katları sel bastı. Mağduruz dedi.
Evini su basan başka bir vatandaş ise, 'Evde değildim. Sokağı sel bastı diye haber geldi. Arkada bahçe kapısı vardı. Su oradan gelmiş. Taksitle televizyon almıştım, buzdolabım, çamaşır makinem hapsi mahvoldu. Büyüklerimizden yardım bekliyorum diye konuştu. ESENYURT’TA SELDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLAR EVLERİNİ TAHLİYE ETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Pınar Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Haber

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