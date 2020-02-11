ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt 'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Volkan D.'nin polis merkezinden çıkarılışı

-ARŞİV

- İstanbul