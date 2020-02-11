Haberler » Güncel » ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haber

ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:52ESENYURT'TA SEVGİLİSİ KADINI BACAĞINDAN VURAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

'ta Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

----------

-Volkan D.'nin polis merkezinden çıkarılışı

-ARŞİV


- İstanbul

Esenyurt, Ardıçlı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
09:54  Özgecan Aslan kimdir? Özgecan Aslan nasıl öldü?
11.02.2020 14:28:33