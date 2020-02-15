Haberler » Güncel » Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu - Haber

Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu

Esenyurt'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

15.02.2020 17:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:00
'ta sevgisiyle tartışan adam pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. ekiplerini görünce kaçmaya çalışan adam emniyet ekiplerince yakalanırken, yaşanan arbedede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı.
Olay, Atatürk Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, araçlarını yol kenarına park eden çift henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sevgilisine öfkelenen adam otomobilde bulunan pompalı tüfekle intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, intihara kalkışan adamı ikan ederek elinde pompalı tüfeği aldı. Bu sefer de kaçmaya çalışan adam polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru parmağından hafif şekilde yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan adam ile sevgilisi polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, yaralı polis memuru da sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise polis ekiplerinin aramalarının ardından otoparka çekildi.
Esenyurt'ta sevgilisiyle tartışıp pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 19:19:08