29.06.2019 11:13
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Esenyurt'ta "sigara" kurşunu: 2 yaralı

Esenyurt

ESENYURT'ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.

ESENYURT'ta Suriyeli iki kişi, iddiaya göre sigara isteyen kişilere olumsuz yanıt verince silahlı saldırıya uğradı.
Olay Esenyurt Pınar mahallesinde saat 17.30 sırlarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Suriyeli iki kişi caddede yürürken, yanlarına gelen iki kişi sigara istedi. Ancak yanıt olumsuz olunca tartışma çıktı. Tartışma sonucu saldırganlar, Suriyeli 2 kişinin  üzerine 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından vurulan yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 3 boş kovan buldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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