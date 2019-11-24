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Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)

ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı.

24.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:39Esenyurt'ta silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı (1)
ESENYURT'ta sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Mahallesi 1655 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavga daha sonra silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. Diğer gruptan olan şüpheliler ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.


- İstanbul

kavga, Koza, Güncel

Kaynak: DHA

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