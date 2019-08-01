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Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01.08.2019 04:39 Esenyurt'ta silahlı kavga: 1 yaralı
Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceylan Caddesi'ndeki bir kuruyemiş dükkanı sahibi ile dışarıdan gelen kişi ya da kişiler henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Ardından olay yerinden ayrılan kişi ya da kişiler, dükkana tekrar gelerek tartışmaya devam etti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dükkan sahibi Kerem Y. bacağından silahla vuruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kerem Y, hastanede tedavi altına alındı.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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