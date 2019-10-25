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Esenyurt'ta silahlı saldırı

Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıOlay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi.

25.10.2019 15:38
Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Olay öğle saatlerinde Pınar Mahallesi 1280 sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen iki kişi tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce taraflardan biri diğerini silahla vurdu. Ayağından yaralanan S. E. (42) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek güvenliğe aldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
GÖRÜNTÜ DMKÜMÜ:
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulansın yaralıyı götürmesi
-Polis ekiplerinin gelişi
-Genel ve detay görüntüler
Esenyurt'ta silahlı saldırı

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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