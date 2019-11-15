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Esenyurt'ta silahlı saldırı 2 yaralı

Ersan SAN İSTANBUL DHAEsenyurt'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

15.11.2019 18:28 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:33
Ersan SAN İSTANBUL DHA
'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. olaya ilişkin çalışma başlattı.
Olay, saat 17.30 sıralarından Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişiye, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda kurşunlar isabet eden ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.
İKİ SALDIRGAN YAKALANDI
Çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların aynı mahallede 2127. Sokak'ta bir yere gizlendiklerini belirledi. Ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 saldırgan da 2 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.
Esenyurt'ta silahlı saldırı 2 yaralı

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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