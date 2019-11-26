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Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

ESENYURT'ta bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

26.11.2019 23:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:47Esenyurt'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
ESENYURT'ta bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden otomobille uzaklaşırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akşemsettin Mahallesi 302. Sokak'ta saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokağa silahla gelen T.K., henüz bilinmeyen bir sebepten Barış T.'ye ateş açtı. Barış T. açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren T.K. olay yerinden lüks bir otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Barış T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. kaçan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.


- İstanbul

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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