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Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı

Esenyurt'taki çeşitli okullarda eğitim gören engelli öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonu ile "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izledi.

31.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:36 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı
'taki çeşitli okullarda eğitim gören engelli öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonu ile "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izledi.

Esenyurt Belediyesi ilçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, bu kapsamda ilçedeki okullarda eğitim gören engelli öğrencileri, film gösteriminde ağırladı. Esenyurt Kültür Merkezi sinema salonundaki gösterime, 60 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı. Peter Pan ve arkadaşlarının maceralarını konu alan "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izleyen öğrencilere, patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel

Kaynak: İHA

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