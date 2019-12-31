Haberler » Güncel » Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı - Haber

Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı

Esenyurt'taki çeşitli okullarda eğitim gören engelli öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonu ile "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izledi.

31.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:06 Esenyurt'ta sinemanın kapıları engelli öğrenciler için aralandı
Esenyurt'taki çeşitli okullarda eğitim gören engelli öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin organizasyonu ile "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izledi.

Esenyurt Belediyesi ilçede yaşayan engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, bu kapsamda ilçedeki okullarda eğitim gören engelli öğrencileri, film gösteriminde ağırladı. Esenyurt Kültür Merkezi sinema salonundaki gösterime, 60 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı. Peter Pan ve arkadaşlarının maceralarını konu alan "Peter Pan ve Tinker Bell" adlı animasyon filmi izleyen öğrencilere, patlamış mısır ve meyve suyu da ikram edildi. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:22   Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret - Haber
01:21   Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Haber
01:21   Bakan soylu, egm mobese merkezi'ne telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu - Haber
01:17   Gaziantep'te çifte sevinç - Haber
01:16   Başkent'te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:29:08