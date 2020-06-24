ESENYURT'TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde çamur ve sel sularının dolduğu daire ve sokaklar temizlendi.

24.06.2020 05:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:49
Esenyurt'ta sağanak yağış sonrasında yaşanan sel felaketinde çamur ve sel sularının dolduğu daire ve sokaklar temizlendi.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrasında Esenyurt'ta birçok evi su basmıştı. Sel baskını sonrasında başlatılan temizleme çalışmaları gece boyunca devam etti. İtfaiye ekipleri tarafından pompa ve vidanjörlerle yapılan temizleme çalışmaları sabaha karşı tamamlandı. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları sonrasında sokakları yıkarken bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. ESENYURT’TA SU VE ÇAMUR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Güncel, Haber

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