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Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavga etti. O anlar kameralara yansıdı.

26.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:23

İstanbul 'ta trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek yol ortasında kavga etti. O anlar kavgayı evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından kaydedildi.

Geçen hafta Esenyurt, Turgut Özal mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki sürücü yol verme sebebiyle trafikte tartıştı. Sürücüler araçlarından inerek, yol ortasında kavga etmeye başladı. Taraflardan biri yere düşerken diğeri tekme ve yumruklarla saldırdı. Üstündeki kıyafeti de çıkan yerdeki kişi bir süre yumrukların hedefi oldu. Bir otomobille taksi de kavga sırasında yoldan geçmeye çalıştı.

EVİNİN PENCERESİNDEN KAYDETTİ

Kavga bir süre sonra araya girenlerin yardımıyla son buldu. Kavga anları ise evinin penceresinden izleyen bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücülerin yol ortasında ettikleri kavga kameraya yansıdı

Esenyurt, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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