24.05.2019 09:43
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İstanbul'da Korkutan Görüntü! Taksi, Yol Çökmesi Nedeniyle Oluşan Çukura Düştü

Esenyurt'ta şiddetli yağmur nedeniyle yol çöktü. Bir ticari taksi yol çökmesi nedeniyle oluşan çukura düştü.

Esenyurt'ta bir ticari taksi şiddetli yağmur nedeniyle yol çöken yolda çukura düştü. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti.

TAKSİNİN GEÇİŞİ SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan sokak başında ticari taksinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi.

EKİPLER, ÇEKİÇ YARDIMI İLE TAKSİYİ ÇIKARDI

Taksinin ön tekerleri çöken yola saplandı. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler, çekici yardımı ile mahsur kalan taksiyi çıkardı.

SOKAĞA GİRİŞ YAPARKEN BİR ANDA YOL ÇÖKTÜ

Yaşananları anlatan taksi sürücüsü İbrahim Kaya, sokağa giriş yaparken bir anda yolun çöktüğünü söyledi.

İstanbul'da Korkutan Görüntü! Taksi, Yol Çökmesi Nedeniyle Oluşan Çukura Düştü Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (6)
FUZULİ İŞLER: DIŞ GÜÇLERİN İŞİDİR
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TIRCI OSMAN: Yine mi İstanbul abi, Yol Taksiyi sevmedi galiba, Allo ne konim hattını arasınlar (ücretsiz) Sultanbeyli den gelip alsınlar abi,
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RİO: Derin Gölge kesin ya Karslısın ya da Ardahanlı :)
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YENİÇERİ: o arabanın sıfırı 87 bin tl. ikinci eli 50 bin tl lerde. sen neden bahsediyon . . . Adam ne yapsın 44 le taksicilik mi yapsın.
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KOKO: esenyurt dediğin yer aynı kobani İKİ KURUŞLUK YER
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