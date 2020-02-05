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Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2)

Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

05.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:39
'ta taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adile Naşit Bulvarı'nda taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanıldığı kavgada 2 kişi vuruldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tarafların hastane önünde tartışmaya devam ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan olaylarda, 2 taksinin camları taş ve sopalarla kırıldı ve araçlar kullanılamaz hale geldi.
Esenyurt'ta taksicilerin silahlı kavgası: 2 yaralı (2)

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA


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