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Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında tekme tokatlı kavga yaşandı.

29.01.2020 01:19 | Son Güncelleme: 29.01.2020 01:23
Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında tekme tokatlı kavga yaşandı. Polis polis kavgaya karışan tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 11 kişi gözaltına alındı.
Olay iddiaya göre Esenyurt Akbatı Taksi Durağı önünde başladı. Bir otelden müşterisini almak için taksi durağı önünden geçen turizm firması şoförünün aracının önü takis sürücüleri tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırdı. Yaşanan tartışmaların ardından birbirlerinden şikayetçi olan turizm şoförü ve bir taksi sürücüsü Esenkent Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir süre sonra polis merkezi önüne yaklaşık kalabalık bir turizm şoförü grubu ile taksi sürücüsü grubu geldi. Gruplar arasında polis merkezi önünde tekme tokatlı kavga yaşandı. Olay yerindeki polisler tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı.
Görüntü dökümü:
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-Gözaltına alınan taksici
-Gözaltına alınan turizm şoförü
-Yaşanan tekme tokatlı kavga
-Polis ekiplerinin havaya ateş açması
-Kavgadan sonra gözaltına alınanlar
-Genel ve detaylar
Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga: 11 gözaltı

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Kaynak: DHA


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