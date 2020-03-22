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Esenyurt'ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi

Esenyurt'ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen istasyonu kurdu.

22.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:04
Esenyurt 'ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi
İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen istasyonu kurdu. Minibüs ve toplu taşıma araçlarının yanı sıra tüm kamu araçları hijyen istasyonuna gelerek beklemeden araçlarını dezenfekte ettirebilecek.
Esenyurt Belediyesi ekipleri korona virüs salgını nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra toplu ulaşım araçları da dezenfekte ediliyor. Bu kapsam da hijyen istasyonları kuruldu. Sürücüler hijyen istasyonlarına gelerek beklemeden araçlarını dezenfekte ettirebilecek. Sürücüler hijyen istasyonlarından memnuniyetini dile getirirken dezenfekte çalışmaları aralıksız devam edecek. Hijyen istasyonundan memnun kalan vatandaşlar, hizmetten ötürü Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. Esenyurt’ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta taksiler ve dolmuşlar böyle dezenfekte edildi
Etiketler : Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Yerel

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