ESENYURT'TA TAŞAN DEREDE ÇALIŞMA YAPILACAK

(drone görüntüleriyle) ESENYURT'TA TAŞAN DEREDE ÇALIŞMA YAPILACAKDEREYİ ÇEVİREN DUVARDAKİ DELİKLERİN SIRRIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)Esenyurt'ta taşarak su baskınına neden olan derede çalışma yapılacağı öğrenildi.

25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:14
(drone görüntüleriyle) ESENYURT'TA TAŞAN DEREDE ÇALIŞMA YAPILACAK
DEREYİ ÇEVİREN DUVARDAKİ DELİKLERİN SIRRI
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta taşarak su baskınına neden olan derede çalışma yapılacağı öğrenildi. Dereyi çeviren duvardaki deliklerle ilgili konuşan Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, "Yağmur yağdığı zaman çevredeki suları dereye vermek için araçlarla açılmış delikler. Suyu tahliye etmek için açılmış ama dere taşkınında da tam tersi suyu dışarı da atabiliyor" dedi.
İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağıştan en fazla zararı Esenyurt Pınar Mahallesi gördü. Selin vurduğu mahallede çok sayıda işyeri ve evi sel suları basarken, bodrum katta mahsur kalan bir kişi de hayatını kaybetti.
DERENİN ISLAHI İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLADI
Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu konunun direkt çözümünün dere ıslah çalışması olduğunu söyleyerek, "Derenin ıslah projesine başlanıldı. Bugün itibariyle şantiyede kuruldu. Mevcut derenin genişliği 8 metre. Yeni projede 14 metreye çıkıyor ve bu binaları kurtaracak şekilde derinlikte aşağı iniyor" diye konuştu. Yolcu, su seviyesinin yükselmesinde sadece dereden gelen suyun değil atık suların da dere yatağına verilmesinin etkisi olduğunu dile getirdi.
DELİKLER SONRADAN AÇILMIŞ
Dere yatağındaki duvarın kıvrımlı olmasının da suların mahalleyi basmasında etkisi olduğunu belirten Mustafa Yolcu, "Normalde dere akışı düz olması lazım ama dere bandında iskanlı binalar var. ya bunlar kanuna göre devlet tarafından boşaltılacak dere koruma bandı genişleyecek ya da mevcut duruma göre yeniden yapılandırma yapılacak. Zikzaklı halinin de etkisi var. Bir duvara çarpıp karşı duvara vuruyor. Sonra taşkınlık yapıp diğer alanlara vuruyor. Zaten yapılaşma dere kotunun altında. Her halükarda sular geldiği zaman buraları basacak" şeklinde konuştu.
Duvarlarda bulunan bazı deliklerinde insan yapısı olduğunu söyleyen Yolcu, "Yağmur yağdığı zaman çevredeki suları dereye vermek için araçlarla açılmış delikler. Suyu tahliye etmek için açılmış ama dere taşkınında da tam tersi suyu dışarı da atabiliyor" dedi. ESENYURT’TA TAŞAN DEREDE ÇALIŞMA YAPILACAK

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Güncel, Haber

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