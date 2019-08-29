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Esenyurt'ta telefoncuya tekme tokat dayak

Esenyurt'ta 30 liralık telefon tamiri ücreti için iş yerine giden 4 kişi, telefon dükkanı sahibini tekme tokat döverek dükkana zarar verdi.

29.08.2019 12:07 Esenyurt'ta telefoncuya tekme tokat dayak
Esenyurt'ta 30 liralık telefon tamiri ücreti için iş yerine giden 4 kişi, telefon dükkanı sahibini tekme tokat döverek dükkana zarar verdi.

Olay, Saadetdere Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, telefoncu Mehmet Bozkurt ile bir müşterisi arasında 30 liralık telefon tamiri ücreti konusunda anlaşmazlık çıktı. Telefoncunun tartıştığı müşteri, kısa süre sonra yanına 3 kişi daha alarak tekrar iş yerine geldi. Bıçak ve sopalarla iş yerini basan şahıslar, Bozkurt'u darp edip dükkana zarar verdi. Yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansırken, Bozkurt şüphelilerden şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin içeri girip Bozkurt'u darp ettikleri ve etrafa zarar verdikleri görülüyor. - İSTANBUL

Mehmet Bozkurt, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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