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Esenyurt'ta TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü

ESENYURT'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

07.12.2019 21:32 | Son Güncelleme: 07.12.2019 21:32Esenyurt'ta TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
ESENYURT'ta TIR'a çarpıp, savrulan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.00 sıralarında , TEM Otoyolu Haramidere Bağlantı Yolu Balıkyolu Caddesi Köprüsü'nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Satılmış Güven'in kullandığı 39 SG 382 plakalı motosiklet, Beylikdüzü istikametinde giderken plakası alınamayan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Güven ve arkasındaki kişi yola savruldu. TIR sürücüsü olay yerinden kaçarken, Güven ve yanındaki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Satılmış Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


- İstanbul

TEM Otoyolu, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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