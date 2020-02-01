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ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUĞUNA OLUŞTU

ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı.

01.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:27ESENYURT'TA TIR KÖPRÜ ALTINA SIKIŞTI, YOĞUNLUĞUNA OLUŞTU
ESENYURT'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu mevkii istikametinde meydana geldi.  Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntü

-TIRdan görüntü

-Köprüden görüntü

-Ekiplerin çalışmaları

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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