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İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Esenyurt'ta köprü altından geçmek istediği sırada sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tır sıkıştığı yerden ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucunda çıkarıldı.

01.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:46

'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu.

2 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.

İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (21)
YAZDİM:Isigi gören kendini TIR soförü oldum saniyor. . .
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NT:Arkadaşlar eger Tıra iyi dikkatli bakarsanız Köprünün girişinde sorunyok Köprünün çıkışında olay olmuş. Bu Bizim mütaidlerimiz malesef paradanbaşka gözleri görmedigi için adamların pılana uygun ölçüleri umurlarındadegil . Konturolcularımızda ona keza CEP harşlıgını alınca gerisi sorundegil. Köprünün çıkışında Yüksek lik var Tırın önü yüksege çıkınca sıkışmış. Dikatli bakarsanız farkedersiniz.
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ADINIZI YAZIN:Çüş Dayı sende görmedinmi köprünün Alçak oluşunu . Göz doktora git birde ehliyetinide yak . Sen bitmişsin otur evinde birazda karın baksın ekmek elden su gölden olmaz
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SELAMİ:Tırcı kasa verdi zarar artı trafiği işgal etti için zarar ödeyince anlıyacak.
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MEÇHUL ASKER:Aynen fotoda bile tirin köprüden yüksek olduğu belli çünkü ortasi çökmüş.
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ÇEVİRMEN MUZAFFER:O ÜST GEÇİDİ YAPAN MÜHENDİSİN DİPLOMASINI ARAŞTIRIN .
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SELAMİ:oraya o asfaltı attan niye o kadar yüksek attın.
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MEÇHUL ASKER:Trafik kanunun olmadiği 3.dünya ülkelerinde bu görüntüler normal ..şimdi birileri 30000 km bölünmüş yol yaptik diye ortaya firlarlar..
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MEÇHUL ASKER:Senin gibi aksaraylilardan benim elimden inan binlercesi geçti benim nasil bir delikanli olduğumu onlarda iyi bilir teröristlerde yandaşlarida yorum yazarken seviyeni düşürme sana bir ağabey tavsiyesi.
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MEÇHUL ASKER:Aksarayli senin ülkeden kovduğun kişi şerefli türk ordusundan bir ALBAY ..
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