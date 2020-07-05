Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı
Esenyurt'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
05.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.07.2020 17:07
Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Muzaffer E'nin kullandığı 34 AR 0396 plakalı kamyonet ile Mert E. yönetimindeki 34 PFK 57 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 2 kadın yaralandı.
Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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