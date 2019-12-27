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ESENYURT'TA TUVALET SIRASI KAVGASINDA 3 KARDEŞ BIÇAKLANDI

1'i ağır 3 kardeşin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.

27.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:32 ESENYURT'TA TUVALET SIRASI KAVGASINDA 3 KARDEŞ BIÇAKLANDI

-1'i ağır 3 kardeşin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.

Veysel TİMDU/ - ESENYURT'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, 'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.   ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

 

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Olay anı 

(AKTÜEL)

-Polis ekipleri

-Zırhlı polis aracı

-Olayda kullanılan muşta



Esenyurt, Sabah, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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