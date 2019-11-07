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Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı

ESENYURT'ta Iraklı üniversite öğrencisi M.A., sokak üzerinde bir otomobilden edilen ateş sonucu yaralandı.

07.11.2019 23:31 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:31 Esenyurt'ta üniversite öğrencisine silahlı saldırı
ESENYURT'ta Iraklı üniversite öğrencisi M.A., sokak üzerinde bir otomobilden edilen ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1944. Sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu üniversite öğrencisi M.A.'ya bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş açıldı. M.A vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Yaralı öğrenci M.A. kaçarak yakındaki bir siteye sığındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri otomobil ile kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.


- İstanbul

Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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