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Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan gencin hali, yürekleri dağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kıvranan geni hastaneye kaldırdı.

19.09.2019 11:33

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde, ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(32)
KIBRIS GAZISI:mahallelerde sokaklarda okul önlerinde kimin kullandigini kimin sattigini birakin yetiskinleri artik evdeki bebeler bile biliyor uyusturucuya ulasmak cok basit ve ucuz okul harcliginla bile rahatca elde edilebilecek seviyeye düsürüldü bunun arkasinda ülkemizin genclerine ve yeni yetisen nesile dönük büyük bir tuzak ve oyun var toptancilara 1-2 operasyon disinda sokaktaki torbacilarla belkide uzman personel azligindan ciddi ve yeterli mücadele yapilmiyor cezalar yetersiz ve caydirici degil
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2 0
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MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:hiç yüreğim burkulmadı. . .
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3 2
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BİRİSİ:ıslah yerleri kurulmalı, aynı verem savaş hastaneleri gibi, bu müptezelleri kapkaççıyı dilenciyi jiletçiyi alayını bir yerde toplayıp sabah akşam verecen odunu
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6 3
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UĞUR ÇINAR:Bunlar için ambulansı mesgul etmeye değmez.
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5 7
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HAYIR:KENDİ BAŞINA GELSE ALLAH GÖSTERMESİN KARDEŞİN ÇOÇUĞUN VS NE DERSİN ACABA O ZAMAN DA AMBULANS GEÇ GELDİ DİYE LAF EDERSİN RABBİM KİMSEYİ KÖTÜLÜKLE İMTİHAN ETMESİN
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8 1
PAŞALI:Yaz kızım millet yokluktan köyüne gidemiyor, Savaştan kaçan Suriyeliler tatil için ülkesine gidiyor. .
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PAŞALI:S: Sektör ol git lan işine beyinsiz yaratık
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S:Bu zekada birine bile internet veriliyor bu memleket sana daha ne versin
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YETMİŞÜÇ:Ne yapsınlar Bonzai sigaradan daha ucuz :)
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KAYIP:bumu yürekleri burktu . . . bu nasıl haber baslığı lan memlekette ekmege muhtac insaanlar var bunu dusunecek ne zamanım ız var nede düşüncemizz . . hiç içim acımadı bilee benim
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