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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

25.09.2019 18:26Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 2 bin 330 gram skunk bulundu.
Araştırmayı derinleştiren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerin evde yaptığı arama sonucunda, toplam 38 bin 725 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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