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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

Esenyurt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

12.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıraç Mahallesi'nde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Mahallede 20 Ekim'de uygulama yapan ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçtaki Servet B. ve Furkan D'nin üzerinde 12,46 gram uyuşturucu madde ve 2 cep telefonu buldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheliyle irtibatlı olduğu belirlenen Serdar K. ve Kadir K. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin Esenyurt ve Başakşehir'deki evlerinde, 1 kilo 15 gram skunk, 121,48 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, hassas terazi, 1 litre amonyak, 2 cep telefonu ile 3 bin 750 lira, 325 avro ve 100 dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Servet B, Furkan D. ve Kadir K. tutuklanırken, Serdar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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