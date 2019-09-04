Haberler» Güncel» Haber

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Esenyurt'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap ve 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

04.09.2019 18:00 Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yüzlerce uyuşturucu hap ve 'skunk' adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esenyurt polisi tarafından önceden tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon ile polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise 660 adet uyuşturucu hap, 700 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
(Murat Delice - Erdal Can İçelli/İHA)

Esenyurt, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:27   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:26   Karagümrük stadı'nın aydınlatma direğinde intihar girişimi
01:25   Konya resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:15   Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı
01:11   Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
01:10   Alman ThyssenKrupp, kurucusu olduğu DAX endeksinden çıkarılıyor
00:58   Maltepe'de silahlı saldırı: 3 yaralı