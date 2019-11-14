Haberler » Güncel » Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonu - Haber

Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonu

İstanbul'da, uyuşturucu ticareti ile internet üzerinden fuhşa arcılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

14.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:30Esenyurt'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
'da, uyuşturucu ticareti ile internet üzerinden fuhşa arcılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı, internet üzerinden fuhşa aracılık ve fuhuş için yer temini yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.K. ve Ş.K.'yı gözaltına aldı.
Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 20,25 gram metamfetamin ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
Dijital malzemelerde yapılan incelemelerde, internet üzerinden fuhşa arcılık ve fuhuş için yer temini yaptıkları belirlenen Ş.B, M.S.Y, B.C, K.F, A.K, A.D, N.R. ve Turhan K yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:26 Eskişehir varank koza altın, tmsf bünyesinde yüzde 220 kar etti
19:26 Yaşadıklarına dair tek hatırladığı şey 'ötenazi talebi ve acıları'
19:25 FLAŞ
19:23 BAHÇELİEVLER'DE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:27:36