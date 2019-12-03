Haberler » Güncel » Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada - Haber

Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada

Esenyurt'ta aynı sokakta oturan Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü.

03.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:57
'ta aynı sokakta oturan uyruklu iki kişi uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü. O anlar kameralara yansırken, ifadeleri alınan sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
DEMİR BORU İLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Olay, 30 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 688 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi gündüz tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan kavga sokağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir boru ile Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil komşuları tarafından bir döşeğin üzerine yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kavgayı gören komşuların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bella Hammou Khalid ise ayakta tedavi edildi.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde demir boru olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uyruklu Barzem'i darp ediyor. Komşuları kavgayı ayırmaya çalışırken diğer tarafta da iki kişinin kavga ettiği görülüyor.
KAÇAN SURİYELİLER YAKALANDI
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa sürede yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Esenyurt'ta yabancı uyruklular arasındaki demir sopalı kavga kamerada

Esenyurt, Suriye, Fas, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:46 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti - Haber
10:46 Eğlence mekanında 'kadın garson' kavgası: 1 yaralı - Haber
10:45 Borsa güne düşüşle başladı - Haber
10:44 11 organize hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber
10:44 Kas hastası Ferhat "ayağına gelen okul"la derslerinden geri kalmıyor - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haber
10:25 Küçükçekmece'de minibüslerdeki tehlikeli yolculuk kamerada - Haber
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haber
10:02 Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haberler
10:01 12 mango ağacından 45 bin lira para kazandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 10:57:18