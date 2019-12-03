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ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULAR ARASINDAKİ DEMİR SOPALI KAVGA KAMERADA

*Yaralı Faslı Barzem Abdeljalil yatağa yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.

03.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:06ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLULAR ARASINDAKİ DEMİR SOPALI KAVGA KAMERADA

*Yaralı Faslı Barzem Abdeljalil yatağa yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU, Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

'ta aynı sokakta oturan uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiyi demir sopa ile öldüresiye dövdü.  O anlar kameralara yansırken, ifadeleri alınan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

DEMİR BORU İLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, 30 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 688 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil  ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araya giren komşuları tarafları ayırdı. 4 kişi gündüz tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Evin içinde başlayan kavga sokağa taştı. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir boru ile Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil komşuları tarafından bir yatağın üzerine yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kavgayı gören komşuların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, aldığı darbelerle ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bella Hammou Khalid ise ayakta tedavi edildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde demir boru olan Suriye uyruklu Fadi, Fas uyruklu Barzem'i darp ediyor. Komşuları kavgayı ayırmaya çalışırken diğer tarafta da iki kişinin kavga ettiği görülüyor.

KAÇAN SURİYELİLER YAKALANDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa sürede yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dayak yiyen Faslı'nın minderde yatması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi ve ambulansa alması

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Polis ekiplerini çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Ayakta tedavi edilen Faslı'nın vücudundaki darp izlerini göstermesi

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



Esenyurt, Suriye, kavga, Fas, Güncel

Kaynak: DHA

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