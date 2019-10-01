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Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada

Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kameradaİSTANBUL - Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi.

01.10.2019 09:38
Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada
İSTANBUL - Esenyurt'ta farklı zamanlarda kapkaç ve motosiklet hırsızlığı suçlarına karıştığı belirlenen 2 kişi tutuklanarak cezavine gönderildi. Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir sürede bölgede kapkaç ve motosiklet hırsızlıklarına karıştığı belirlenen 2 şüpheli kişi üzerine çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında güvenlik kamerası görüntülerini tek tek incelendi. Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında 2 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarılan mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Öte yandan kapkaç ve motosiklet hırsızlığı yaptığı söylenilen şüpheliler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 2 kişi ara sokaktan geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise yine motosiklet ile yoldan kaçtıkları yer alıyor.
Esenyurt'ta yakalanan kapkaççılar kamerada

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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