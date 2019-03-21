Esenyurt'ta Yangın Çıkan Dairede 3 Kişi Mahsur Kaldı

Haber: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Talatpaşa Mahallesi 1000 sokak üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangında içeride bulunan 3 kişi mahsur kaldı. İtfaiye, içeride mahsur kalan 3 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Görüntü Dökümü:
(CEP TELEFONU)
-Binadan dumanların yükselmesi
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Binanın içinden görüntüler
-Genel ve Detaylar
İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA