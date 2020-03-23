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Esenyurt'ta yangın paniği: 2 işçi yerde böyle yardım bekledi

- Esenyurt'ta yangın paniği: 2 işçi yerde böyle yardım bekledi Esenyurt'ta bir beyaz eşya tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi.

23.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:27
- Esenyurt 'ta yangın paniği: 2 işçi yerde böyle yardım bekledi
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir beyaz eşya tamirhanesinde çıkan yangında iş yerinde mahsur kalan 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye tarafından dışarı çıkarılan ve yerde sağlık ekiplerini bekleyen işçilerin üstüne battaniye örtüldü.
Yangın, İncirtepe Mahallesi 442'nci sokakta bulunan bir beyaz eşya tamirhanesinde meydana geldi. Buzdolabı'ndan çıktığı ileri sürülen yangında dumanı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada iş yerinde olan 2 işçinin ise dumanlardan dolayı dışarı çıkamadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçileri dışarı çıkardı. Dumandan dolayı baygınlık geçiren işçiler yerde sağlık ekiplerini bekledi.
İşçilerin üstüne battaniye örtüldü
Sağlık ekipleri gelene kadar yerde bekleyen işçilerin üstüne itfaiye tarafından üşümesinler diye battaniye örtüldü. Baygın haldeki 2 işçi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan olay anını anlatan bir vatandaş ise işçilerin kötü durumda olduğunu belirtti.
İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor. Esenyurt’ta yangın paniği: 2 işçi yerde böyle yardım bekledi

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta yangın paniği: 2 işçi yerde böyle yardım bekledi
Etiketler : Esenyurt, İşçi, 3. Sayfa

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