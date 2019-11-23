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Esenyurt'ta yangın paniği: Bebekli aileler mahsur kaldı

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın apartman boşluğunda yangın çıktı.

23.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:15Esenyurt'ta yangın paniği: Bebekli aileler mahsur kaldı
'ta 4 katlı bir binanın apartman boşluğunda yangın çıktı. Binayı saran dumanlar nedeniyle 13 kişi evlerinde mahsur kaldı. Aralarında bebeklerin ve yaşlıların da olduğu vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşanan panik anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın apartman boşluğundaki hurda eşyaların yanmasıyla başladı. Kısa sürede tüm apartmanı saran duman nedeniyle 13 vatandaş dairelerinde mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman boşluğundaki hurda eşyalar, vatandaşlar tarafından söndürüldü. Binanın üst katlarında ise bebekleriyle birlikte aileler mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı. Yaşanan panik nedeniyle dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar yaşadığı panik anlarını anlatırken yangının kesin çıkış nedeni itfaiyenin raporu sonrası belirlenecek. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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