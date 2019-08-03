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ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE VE ÇEVREDEKİLER KURTARDI

ESENYURT'ta 6 katlı binada yangın çıktı.

03.08.2019 17:47 ESENYURT'TA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE VE ÇEVREDEKİLER KURTARDI
ESENYURT'ta 6 katlı binada yangın çıktı. Duman nedeniyle binada mahsur kalan yaklaşık 20 kişiyi itfaiye ekipleri ve çevredekiler kurtardı.
Bağlarçeşme Mahallesi 1106. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada saat 15.30 sıralarında elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartmanda oturanlar mahsur kaldı. Üst katlarda mahsur kalanlar camlara ve balkonlara çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Birinci katta oturanlar ise kendi imkanları ile aşağıya inmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar birinci katta mahsur kalanları kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de üst katlarda kalan mahsur kalan yaklaşık 20 kişiyi merdiven uzatarak, kurtardı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-mahsur kalanlar
-duman çıkan bina
-mahsur kalanları kurtaranlar
-itfaiyenin gelmesi
-Detaylar



İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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