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Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Esenyurt'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi.

04.04.2020 19:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:25
Esenyurt 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamaya rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin Kovid-19'la mücadele önlemleri ihlal edilerek açık tutulduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu kahvehaneye giden polis ekipleri, iş yeri sahibi ile içerideki 22 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetim sırasında, polise mukavemet gösteren ve kaçmaya çalışan iş yeri sahibi ile 3 kişi de gözaltına alındı.
Kahvehane zabıta ekiplerince mühürlenirken, işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Esenyurt’ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Fatih Mahallesi, Esenyurt, Güncel

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Esenyurt'ta yasağa rağmen faaliyetini sürdüren kahvehane mühürlendi
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