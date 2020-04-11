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Esenyurt'ta yasağa uymayan börekçiye ceza

- Esenyurt'ta yasağa uymayan börekçiye ceza Ekipler tarafından kapatılan börekçiye ceza kesildi İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

11.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:09
- Esenyurt 'ta yasağa uymayan börekçiye ceza
Ekipler tarafından kapatılan börekçiye ceza kesildi
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kapalı ve açık kalması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler kapalı olması gereken bir börekçiyi kapattı. Börekçiye ceza yazan ekipler daha sonra fırınları denetledi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için çalışma başlattı. Ekipler sokak hayvanlarının yaşadığı yerlere mama ve su bıraktı.
Börekçi kapatıldı
Zabıta ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetledi. Kapalı ve açık kalması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler kapalı olması gereken bir börekçiyi kapattı. Börekçiye ceza yazan ekipler daha sonra fırınları denetledi.
Maskesiz sıra bekleyen kişi evine gönderildi
Fırın sırasında maskesiz bekleyen bir kişi ile 20 yaş altındaki bir kişi sıradan çıkarılarak evine gönderildi. Fırın çalışanlarına maske ve eldiven uyarısı yapan ekipler sosyal mesafenin önemine dikkat çekti. Öte yandan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt'un cadde ve sokakları boş kaldı. Boş sokak ve caddeler havadan görüntülendi. Esenyurt’ta yasağa uymayan börekçiye ceza

Kaynak: İHA

Etiketler: Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Yerel
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