Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı

İstanbul Esenyurt'ta bir markete alışveriş için gelen 10 yaşındaki çocuk reyonların arasında gezerken, cebindeki 100 lirasını düşürdü. Tam o sırada arkasında bulunan yaşlı bir adam yavaşça parayı alarak kaçtı. "Pes artık" dedirten o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK CEBİNDEKİ 100 LİRAYI DÜŞÜRDÜ

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete alışveriş yapmak için gelen 10 yaşındaki bir çocuk reyonları dolaşırken, cebinde bulunan 100 lirayı düşürdü.

YAŞLI ADAM AYAĞINI KAŞIR GİBİ YAPIP PARAYI ALDI

O sırada çocuğun arkasında olan bir adam parayı gördü. Kimseye söylemeden ayağını kaşır gibi yapan yaşlı adam parayı yerden alarak cebine koyup olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Bir süre sonra parasını düşürdüğünü fark eden çocuk panik içinde 100 lirasını aramaya başladı. Bu kadarına pes dedirten o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA