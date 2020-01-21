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ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

21.01.2020 14:52 | Son Güncelleme: 21.01.2020 14:52ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA
ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Caddesi 866. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre,  yolda yürüyen Maniyor Baysal (80) ve eşi Mehrali Baysal (70)'a arkadan gelen araç çarptı.  Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Davut Günaraslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Olay yerinden görüntü

-Yaralıların hastaneye kaldırılması


- İstanbul

Fatih Mahallesi, Pazaryolu, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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