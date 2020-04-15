Esenyurt'ta yavru köpeğin öldürülmesiyle ilgili araştırma başlatıldı
Esenyurt'ta boş bir arsada yavru köpeğin öldürülmesiyle ilgili araştırma başlatıldı.
15.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:44
Alınan bilgiye göre, Nazım Hikmet Bulvarı'nda boş arazideki köpek kulübelerinin bulunduğu yerde yavru bir köpeği kesici aletle öldürülmüş halde gören hayvanseverler, polise ve belediyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede detaylı inceleme yaptı.
Yavru köpeği öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
Kaynak: AA